Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha monitorato in particolare la sua prestazione domenica nel corso di Monza-Roma (RILEGGI L'ESCLUSIVA). Ma in attesa di capire se i nerazzurri passeranno allo step successivo, nel presente di Daniel Maldini ci sono i brianzoli e la Nazionale con la sua prima convocazione in vista dei prossimi impegni di Nations League.

Con la prospettiva di un eventuale ritorno al Milan, che però non occupa i pensieri del figlio d'arte come afferma lui stesso da Coverciano in conferenza stampa: "Sono concentrato sul mio ritiro qui. Vivo giornata dopo giornata. Sul possibile ritorno al Milan non ci sto pensando, tutto è possibile ma penso a fare bene e poi si vedrà alla fine dell'anno".

