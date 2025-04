Emil Audero, portiere del Palermo nella scorsa stagione all'Inter dove ha avuto il ruolo di vice di Yann Sommer, parla ai microfoni del Corriere dello Sport ripercorrendo i suoi due titoli di campione d'Italia conquistati con la Juventus e coi nerazzurri: "Ho avuto la fortuna di condividere momenti di campo e non solo con campioni eccezionali. Il titolo con l'Inter è stato diverso, squadra fortissima e coesa: con Nicolò Barella e Federico Dimarco eravamo assieme già nell'Under 15".

Audero ha deciso nei giorni scorsi di indossare la maglia della Nazionale indonesiana, suo Paese di origine, su pressing dell'ex presidente nerazzurro Erick Thohir: "Mi ha spiegato il progetto e io l'ho sposato, sia per il legame di sangue che per quello professionale. L'Indonesia lotta per giocare il suo primo Mondiale della storia, è un'emozione che arricchisce il mio bagaglio".