>Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match infrasettimanale contro il Getafe, l'allenatore dell'Atletico Madrid, prossimo avversario dell'Inter in Champions League, Diego Simeone è stato sollecitato a rispondere anche sui sorteggi che hanno decretato questa mattina gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della massima competizione europea: "Sappiamo che la Champions League sarà sempre complicata e che tutte le rivali hanno le loro difficoltà. L'Inter è in un momento straordinario, in Champions League ha gareggiato molto bene, mi piace come gioca, ho un bellissimo ricordo di quello che ho vissuto a Milano" ha detto il Cholo.