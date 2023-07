Arriva qualche indizio di mercato dalle scelte di Gian Piero Gasperini in vista dell'amichevole tra Atalanta e Bournemouth. Tra i 23 nerazzurri in viaggio verso l'Inghilterra non c'è infatti Merih Demiral, in uscita dalla Dea e corteggiato dall'Inter. Presente, invece, il nome di Rafael Toloi, anche lui avvicinato al Biscione nelle ultime settimane.

Questi i 23 nerazzurri in viaggio verso Bournemouth!



✈️ Our travelling squad for #BournemouthAtalanta!#GoAtalantaGo ️ pic.twitter.com/LhuZjWYkYg — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 28, 2023

