Dopo la vittoria con il Viktoria Plzen, l'Inter torna in campo contro la Sampdoria per la dodicesima giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio del match contro i doriani a presentare la gara ai microfoni di Inter TV è Kristjan Asllani che parla di gara difficile ma che la squara di Simone Inzaghi non vuole sbagliare: "C’è un bell’entusiasmo adesso che veniamo da una bella striscia di risultati. Dobbiamo dare continuità a questa striscia positiva che abbiamo. Sappiamo che è una partita molto difficile, dobbiamo prenderci per forza questi tre punti".