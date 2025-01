Autore di una buona prestazione oggi a Venezia, Kristjan Asllani si presenta ai microfoni di DAZN affrontando di petto il discorso legato alle critiche che gli sono piovute addosso di recente: “Si dice tanto di me ogni volta, sono abituato. Ormai ho imparato, è successo col Monza e nel derby. Ho eliminato tutti i social e leggo meno cose, sono contento di avere tanti ragazzi che mi stanno vicini e credono in me”.

Ma pensi che le critiche siano esagerate?

“Sì, ma non c’è problema. Anzi, è meglio che caricano me. Oggi c’era solo da preparare questa partita e riprendersi moralmente; sono contento di averlo fatto. Era importante prenderci i tre punti e siamo contenti così”.

Questa vittoria è nata subito dopo la sconfitta in Supercoppa?

“Sicuramente ci ha ferito quel derby perso, però abbiamo partite importanti davanti, era giusto cancellare quella sfida e ripartire da oggi. Siamo contenti di aver vinto perché era una partita pericolosa, non abbiamo sbagliato e andiamo avanti”.

Come ti hanno supportato i compagni?

“Anche in settimana ho visto grande fiducia, sono fortunato ad avere un gruppo così vicino a me. Queste immagini mi fanno piacere”.

