"Abbiamo meritato di perdere". Non usa mezzi termini Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, nel commentare la sconfitta patita al St. James' Park contro il Newcastle. Ai microfoni di Premier League Productions, il tecnico iberico è schietto nel raccontare i propri sentimenti: "Penso che abbiamo iniziato molto bene e siamo stati molto dominanti. Non abbiamo difeso abbastanza bene l'area. Merito a loro. Hanno segnato un gran gol con una buona palla. Poi il gioco cambia e inizi a giocare una partita diversa. Devi adattarti e noi non lo abbiamo fatto abbastanza bene. Sono molto frustrato, siamo stati trascinati in un tipo di gioco che loro cercano costantemente e non siamo riusciti a giocare come volevamo, pur avendo avuto due grandi occasioni con Mikel Merino e Declan Rice".

Adesso Arteta auspica una reagire immediata in Champions League contro l'Inter: "Come reagire? Possiamo dire quello che vogliamo, però faremmo fatica a trovare le parole oggi. La reazione va mostrata in campo mercoledì sera. Bisogna dare il massimo ogni volta per avere la possibilità di vincere".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!