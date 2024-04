La vittoria dello Scudetto da parte dell'Inter fa felice anche Suning.com, la holding della famiglia Zhang. Che sul proprio profilo Weibo posta un messaggio di congratulazioni per il club nerazzurro per la conquista del ventesimo campionato e della seconda stella, sottolineando il legame iniziato nel 2016 e ancora ben saldo nonostante le voci: "Otto anni di cammino verso la vetta. Due stelle brillano per il ventesimo titolo, congratulazioni all'Inter per aver vinto il suo 20esimo campionato di Serie A".

