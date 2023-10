L'Argentina vince con il Paraguay e convince anche sul piano del gioco, come sottolineato dal ct Lionel Scaloni a margine dell'1-0 che ha proiettato i campioni del mondo soli in testa al girone di qualificazione sudamericano al Mondiale 2026: "Il primo tempo è stato uno dei migliori che questa squadra abbia mai giocato - le sue parole -. Ho visto la giusta aggressività, siamo stati bravi nella riconquista del possesso palla; il risultato ci sta stretto. È stato un peccato arrivare alla fine del primo tempo con un solo gol di vantaggio, ma penso che la squadra sia stata tranquilla nella ripresa, senza correre rischi. Nel secondo tempo avremmo dovuto essere un po' più verticali, ma è anche vero che loro erano tutti chiusi dietro per poi giocare in contropiede".

Quanto all'intesa tra Julián Álvarez e Lautaro Martínez, schierati per la prima volta insieme da titolari in partite ufficiali, Scaloni si è detto soddisfatto dell'esperimento: "Si parla tanto del doppio nove, ma sono due attaccanti completamente diversi: Julián fa molto movimento sulle fasce, Lautaro è più centrale ma si completano. Possono giocare insieme, l'ho sempre detto e loro hanno fatto una bellissima partita. Con l'ingresso di Leo (Messi, ndr) ho dovuto scegliere di togliere uno dei due per non rompere l'equilibrio della squadra. Abbiamo scelto di togliere Julián, che per me ha fatto un'ottima partita, e di lasciare Lautaro centrale. Ma la verità è che si sono completati molto bene e sono felice per loro".

