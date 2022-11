Arrivano buone notizie dal Qatar per l'Argentina di Lionel Scaloni. Come testimoniato dai colleghi di Infobae.com, infatti, Lautaro Martinez, che non era sceso in campo per un piccolo fastidio nell'amichevole di mercoledì scorso vinta dall'Albiceleste 5-0 contro gli Emirati Arabi Uniti, si sta allenando regolarmente con il gruppo. L'interista è stato uno dei primi a scendere in campo insieme a Julián Álvarez, attaccante del Manchester City, e dunque si candida per giocare come titolare nell'esordio al Mondiale contro l'Arabia Saudita di martedì prossimo.