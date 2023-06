A margine del Consiglio Federale, il presidente della FIGC Gabriele Gravina parla dell'introduzione della VAR a partire dai quarti degli Europei Under 21, decisione arrivata dopo lo scempio perpetrato dall'arbitro Lindhout in Francia-Italia: "Dopo la gara c'è stata solo una riflessione mia personale che ho fatto con ragazzi e addetti ai lavori. Non potevo lasciar cadere come se fosse un fatto personale legato alla nostra Nazionale. Mi sono posto un tema oggettivo perché l'Italia, o qualunque altra squadra, dai quarti non ha più la possibilità di recuperare con altre gare essendo ad eliminazione diretta. Mi sono permesso di fare una riflessione con gli organi competenti; c'era già un'idea, ma andava sollecitata".

Gravina ha anche usato toni critici verso il ciclone Arabia Saudita che sta travolgendo il calciomercato: "Non è uno spot carino per il calcio. E il calcio, non essendo escluso dal fenomeno della globalizzazione, è soggetto a tensioni di mercato continue a livello internazionale. Dispiace che si possa seguire solo il flusso di denaro. Si sta perdendo il radicamento al territorio e l'appartenenza ai club: c'è un mercato di soggetti che hanno voglia di veicolare sempre di più gli atleti, sganciandoli da impegni contrattuali a fronte di vantaggi economici. Questo fa saltare gli schemi. Per chi, come me, ama la dimensione del mondo diversa da quella economica e che è quella che ci sta dando forza di progettualità in questo periodo è chiaro che questo non è un percorso che condivido, ma purtroppo bisogna tenerne conto".

