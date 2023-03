"Back with the boys". Alessandro Bastoni fa sapere su Instagram di "essere tornato con i ragazzi", pronto a mettersi a disposizione di Simone Inzaghi già per la gara del 1° aprile contro la Fiorentina. La sosta, quindi, ha fatto bene al difensore ex Parma e Atalanta, praticamente recuperato dopo aver saltato solo il match con la Juve in conseguenza dell'infortunio accusato al tramonto di Porto-Inter di Champions League.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!