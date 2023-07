"Non so se sono stato il migliore, ma ho sempre dato il meglio di me". E' il messaggio, accompagnato da due cuori nerazzurri, pubblicato su Twitter da André Onana dopo la lunga lettera pubblicata su Instagram per salutare il pubblico nerazzurro dopo il suo passaggio al Manchester United. Un'altra grande dimostrazione d'amore da parte del portiere camerunense, rimasto fortemente legato al mondo Inter nonostante la breve parentesi condivisa.

I don't know if I was the best, but I always gave my best.



