Anche questa volta, è durata un tempo l'amichevole di Yann Sommer tra Bayern Monaco e Liverpool. Il portiere elvetico ha disputato i primi 45 minuti del match in corso di svolgimento a Singapore, incassando le due reti realizzate dai Reds di Jurgen Klopp: la prima dopo nemmeno due minuti dall'inizio dell'incontro, quando nulla ha potuto sulla conclusione potente di Cody Gakpo; la seconda, invece, rimanendo immobile sulla linea di porta a guardare infilarsi in rete il colpo di testa di Virgij van Dijk. A scuotere il Bayern Monaco ci ha pensato Serge Gnabry, prima col gol del 2-1 poi con l'assist per Leroy Sané che ha firmato il 2-2, punteggio sul quale si è chiusa la frazione. Sommer è stato poi sostituito dopo l'intervallo da Sven Ulreich.

