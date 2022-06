Ha trovato di nuovo la rete contro lo Zenit San Pietroburgo, ma quella sarebbe stata l'ultima volta fino al match di ritorno con gli stessi avversari tre mesi dopo, mentre lottava per scrollarsi di dosso gli effetti di un infortunio alla caviglia subito in un'altra sfida europea contro il Malmo in ottobre. che limitava le sue apparizioni all'inizio dell'inverno.

"Romelu Lukaku trascorrerà la stagione 2022/23 con l'Inter in prestito dal Chelsea". Dopo l'ufficialità nerazzurra sottoscritta da Steven Zhang, anche il Chelsea certifica il trasferimento di Big Rom dal club londinese a quello nerazzurro. "Il belga - si legge nella nota pubblicata dal club inglese - torna in Italia dove aveva già trascorso due anni e vinto il titolo di Serie A.

Lukaku ha segnato in partite consecutive di Premier League contro Aston Villa e Brighton tra Natale e Capodanno, prima di aiutarci a sollevare per la prima volta il trofeo della Coppa del Mondo per club FIFA all'inizio di febbraio. Ha segnato l'unico gol quando abbiamo battuto l'Al Hilal 1-0 in semifinale prima di aprire le marcature nella vittoria finale per 2-1 sul Palmeiras.

L'attaccante ha contribuito con ulteriori gol in FA Cup prima di aiutarci a conquistare un terzo posto in Premier League a maggio, con una doppietta nel pareggio per 2-2 contro i Wolves e completando le marcature battendo il Leeds 3-0.

In combinazione con il suo primo periodo al Chelsea tra il 2011 e il 2014, Lukaku ha collezionato un totale di 59 presenze con il club, segnando 15 gol".