Alessandro Altobelli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport per commentare il passaggio da Suning a Oaktree, dimostra di avere le idee chiarissime sull'argomento.

Altobelli, cosa pensa del cambio ai vertici dell'Inter?

"Grazie tante a chi c'è stato prima e ha vinto tanto. In bocca al lupo a chi arriva, sperando che possa fare anche meglio di chi li ha preceduti. Ma l'unica cosa che ci interessa è che rimangano Marotta e Ausilio".

Quindi la conferma dei due uomini mercato è più importante anche dei rinnovi di Inzaghi, Lautaro e Barella?

"In questo momento ci sono tre figure cardine del progetto sportivo in attesa di rinnovo, ma torno al tema iniziale. I nostri manager hanno sempre sotto controllo ogni aspetto. Si sono già portati avanti con le varie trattative per i rinnovi e, anche se forse i tempi tecnici si allungheranno a causa del passaggio di proprietà, sono sicuro che Lautaro, Barella e Inzaghi alla fine rinnoveranno".

L'Inter ha vinto malgrado una proprietà che non poteva più investire e che era lontana dall'Italia. Con Oaktree le cose potrebbero anche migliorare.

"Da quando Zhang non è potuto stare vicino alla squadra, hanno preso tutto in mano i dirigenti italiani. Non credo che Oaktree stanzierà un budget per il mercato, ma basterà attenersi al piano già impostato da Steven".

Chiusura con un messaggio a Steven Zhang.

"Grazie a nome dei tifosi, quelli veri, per quanto fatto negli ultimi 8 anni. Ci mancherai e ti auguro il meglio".