Massimiliano Allegri, alla vigilia di Juventus-Inter, si è concesso ai microfoni di DAZN per presentare il Derby d'Italia. "Fortunatamente abbiamo questa partita che non ha bisogno di tanti sforzi per prepararla a livello mentale - le sue parole -. I ragazzi sono rientrati, è normale che chi non è andato al Mondiale, tra cui gli italiani e Cuadrado, era dispiaciuto, sarebbe stato un traguardo importante per loro. Ci siamo però subito concentrati sulla partita di domani”.



“L’Inter prima di domani è ancora la favorita per vincere lo scudetto, poi vediamo domani sera - continua Allegri -. Chiaro che il Milan sta viaggiando, così come il Napoli, credo che tra le queste tre uscirà la vincitrice dello Scudetto. La classifica la guardate? No perché sappiamo che noi giochiamo per arrivare in Champions, ci sono ancora tanti punti in palio e bisogna essere bravi”.