"Mi piacciono le sfide. Sono pronto ad assumermi la responsabilità. Non mi interessa molto la mia età. Dipende da quello che posso mostrare in campo". Si dimostra carico Aleksandar Stankovic per la nuova avventura con la maglia del Lucerna. Il centrocampista arrivato dall'Inter, intervistato dal giornale elvetico Blick!, sarà chiamato a non fare dimenticare Ardon Jashari, trascinatore della squadra biancoblu trasferitosi al Bruges. In attesa del debutto in campionato, il figlio di Deki ha bene impressionato nelle amichevoli di preparazione: "Cerco sempre di aiutare la squadra. Cercando di essere sempre giocabile e contagiando i compagni con la mia mentalità". Le prime impressioni di Stankovic sul Lucerna sono molto positive. “È una grande famiglia, dai giocatori allo staff, agli allenatori, al direttore sportivo e perfino al presidente. Sono diventato amico soprattutto di Ismajl Beka, Kevin Spadanuda e Vaso Vasic. Ma anche tutti gli altri mi hanno accolto a braccia aperte”. La sua ambizione, ora, è quella di far bene nella Super League elvetica per tornare poi alla base nerazzurra: "Il mio sogno è tornare prima o poi all'Inter e giocare a San Siro".

Il celebre padre difficilmente sarà presente, ma i due rimangono sempre in contatto. “È padre e amico allo stesso tempo. Lui è tutto per me e mi dà moltissimi feedback, il che aiuta enormemente la mia carriera", spiega Aleksandar, aggiugendo però che non gli piace parlare molto di suo padre. Solo quando gli viene chiesto delle sue capacità di tiro sorride e dice che senza dubbio deriva dal DNA della sua famiglia. Come tutti i familiari, il giovane Stankovic è una persona religiosa. Come simbolo di ciò porta un braccialetto alla sua sinistra, che indossa anche durante le partite: “Ecco perché il mio polso era per lo più bendato. Ma anche per superstizione. Quando ho dovuto fasciarlo per infortunio, ho subito realizzato una doppietta contro la Lazio. È stato allora che ho deciso di fasciarmi sempre il polso. Ha intenzione di fare lo stesso anche a Lucerna? "Penso di sì", conclude.

