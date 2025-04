Ritorno a casa per Aleksandar Stankovic, avvistato sulle tribune di Interello per assistere alla gara in corso tra l'Inter e la Juve Primavera. Il figlio d'arte, l'anno scorso capitano dell'Under 19 nerazzurra, in questa stagione si è messo in evidenza con il Lucerna, guadagnandosi anche la candidatura al premio di miglior centrocampista della Super League svizzera.