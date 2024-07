"Sono molto felice, amo già questa squadra, i tifosi e i giocatori". Sono le prime parole da giocatore della Samp di Ebenezer Akinsanmiro. "I tifosi mi hanno già mostrato gioia, felicità, amicizia, sono felice di essere qui - ha aggiunto ai canali ufficiali del club blucerchiato il nigeriano, arrivato dall'Inter in prestito con diritto di riscatto e controriscatto -. Prima di tutto ho scelto la Sampdoria perché è un grande club e una grande opportunità per me. Accardi (il diesse, ndr) crede molto in me , ho fatto questa scelta anche per Pirlo, una leggenda che giocava nel mio ruolo. Questo mi aiuterà davvero tanto a migliorare il mio gioco, ecco la ragione per cui sono contento di essere qui".

Che giocatore sei?

"Creativo, mi piace guardare tanti giocatori. Adoravo Obi Mikel nei suoi anni al Chelsea. Sono nato a Lagos, ho cominciato a giocare per i Remo Stars, che ha un'Accademia in Nigeria che si chiama 'Beyond Limit'. Ho iniziato a giocare in questa Academy, poi in seconda divisione e sono stato promosso in prima squadra. Quindi sono venuto in Italia per giocare il Torneo di Viareggio, dove sono stato selezionato dall'Inter".

Cosa sai della Samp?

"Conosco molte cose: i tifosi calorosi, che sono sempre di supporto. Anche i giocatori sono molto accoglienti, così come lo staff. Sono veramente felice di essere qui. Voglio far parte della squadra, lavorare duro, fare del mio meglio e aiutare i miei compagni. Voglio dire ai fan che per me è un piacere vestire questa maglia, ci vediamo allo stadio".

