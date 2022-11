Tra i pundit scelti da ESPN Argentina per commentare il Mondiale in Qatar c'è anche Sergio Aguero, che dopo la sconfitta clamorosa patita ieri dall'Albiceleste contro l'Arabia Saudita ha espresso il suo punto di vista con riferimento a Lautaro Martinez: "Questa non era la partita per lui. In questa partita l'attaccante doveva aspettare se ci fosse qualche pallone vagante o rimpallato, il Toro doveva quindi rimanere tra i due difensori centrali.