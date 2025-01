Nel corso della puntata odierna di 'Viva El Futbol', Lele Adani ha passato in rassegna alcuni allenatori che cercano di imporre il proprio gioco, andando oltre i risultati. Tra gli altri, l'ex difensore ha citato anche Simone Inzaghi, spendendo per lui parole al miele: "Dopo aver fatto il suo primo percorso quinquennale alla Lazio è arrivato all'Inter, che ha contribuito a far crescere: si è messo lì e ha vinto. In quanti, quando è arrivato a Milano, dicevano 'non è un allenatore da Inter'? E io accetto anche chi lo dice adesso. Però ha vinto. Quando conta vincere? Quando fa comodo".

