Dopo la partita contro l'Inghilterra, il difensore dell'Inter Francesco Acerbi parla ai microfoni di Rai Sport in primo luogo di questa vittoria importante per gli Azzurri: "Volevamo vincere per il nostro pubblico, dimostrare che ci siamo ancora e che la flessione è andata via. Volevamo fare una gara gagliarda, cercare di farli giocare poco e abbiamo fatto una buonissima partita specie di squadra. Il gol mi è piaciuto tantissimo, ma quello che volevamo era la prestazione di squadra. Ormai se non fai gioco di squadra, se non lottiamo tutti insieme e non siamo umili rischi di perdere con tutte. La dimostrazione è stata la mancata qualificazione ai Mondiali: puoi mettere la sfortuna e tutto, ma il mea culpa va fatto".

La difesa a tre vi ha dato maggiore sicurezza?

"Penso che l'80% degli allenatori in Italia giochi a tre, penso abbiamo gli interpreti per giocare così e penso sia andata bene".