"È importante avere una rosa competitiva, giocando ogni 3 giorni. Quest'anno con Zielinski e Taremi lo siamo ancora di più rispetto all'anno scorso. Siamo tutti titolari, è importante gestire le forze e dare l'opportunità a tutti". Questo, ai microfoni di DAZN, il commento di Francesco Acerbi a pochi minuti dalla sfida di campionato contro il Monza.

Quanto è difficile tenere il focus su oggi e non sulle altre partite?

"Il derby si prepara da solo, il City è la prima di tante partite importanti in Champions. Noi vogliamo riconquistare un altro campionato, l'importante è oggi. È fondamentale non perdere lucidità. Siamo giocatori esperti: sappiamo che la prima partita è questa ed è quello che conta".