"Non mi è ancora andata giù la partita col Bologna perché non puoi prendere due gol a San Siro dopo essere andato in vantaggio 2-0. Non è che gli attaccanti possono sempre fare gol, anche se sono forti, dovevamo difendere meglio. Oggi sarà dura. Il passato è passato, contro il Torino sarà difficile". Lo ha detto Francesco Acerbi, intervistato in esclusiva da DAZN poco prima del kick-off di Torino-Inter, gara valida per la nona giornata di Serie A.

