L'evento 'United for Meyer', in corso di svolgimento al Twiga di Forte dei Marmi, è un'occasione per il mondo del calcio per unirsi nel nome della beneficenza verso il noto ospedale fiorentino. Ma, probabilmente, non solo: nel locale creato da Flavio Briatore sono presenti infatti diversi dirigenti di club, come ad esempio il ds della Juventus Cristiano Giuntoli oltre a Piero Ausilio, e anche agenti come Beppe Riso, che ieri è stato protagonista di un blitz in sede Inter dove ha lanciato a sorpresa l'ipotesi Alessandro Buongiorno per il club nerazzurro.

Chissà che non sia l'occasione per imbastire in extremis la chiacchiera per il difensore del Torino, che però stando alle ultime voci pare ormai sempre più diretto verso Napoli.

