Lazio, Inter, Fiorentina e ora Cosenza. Dopo cinque stagioni vissute lontano dal calcio italiano, da ieri è ufficiale il ritorno nel belpaese di Mauro Zarate, fantasista argentino classe 1987, che al suo arrivo in Calabria ha rilasciato le sue prime sensazioni ai cronisti presenti: "Sto bene, sono un po’ stanco per il lungo viaggio, ma sto bene - le parole raccolte da Sky Sport -. Quando le ho detto che andavo a Cosenza era molto felice, come i miei parenti. Mi è mancata tanto l'Italia, volevo tornare a giocare qui e ho tanta voglia. Preferisco parlare sul campo, speriamo di fare grandi cose e arrivare all’obiettivo della squadra”.