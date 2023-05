Nel corso di un'intervista rilasciata ai colleghi di RMC Sport, Patrick Vieira ha messo a fuoco le due avversarie che si contenderanno la Champions League il prossimo 10 giugno, Inter e Manchester City, squadre per cui ha giocato in carriera. Si parte dai favoriti di rito, i neo campioni d'Inghilterra: "Il City sta dominando la Premier, sono davvero straordinari - le parole del campione del mondo francese -. Non devi essere un loro tifoso per divertirti mentre li guardi gioca. È una squadra che sprigiona forza, qualità tecnica e fisica, gioco. Fa gol, difende molto bene, è una formazione bella da vedere giocare".

Tessute le lodi dei guardioliani, l'ex Arsenal ha riservato complimenti anche ai nerazzurri, che reciteranno il ruolo degli outsider ma non partiranno già battuti a Istanbul: "L'Inter merita di essere in finale. È una squadra straordinaria e ha saputo fare grandi partite. Non si arriva in finale di una competizione come la Champions League per caso. Il loro punto di forza è il collettivo. Non dominano enormemente il gioco col possesso palla, ma sono una squadra che difende molto bene, che è in grado di difendere molto basso. Dopo, in contropiede, ripartono velocemente. Ci sono molte qualità individuali. Dzeko sembra avere 20 anni, Lautaro Martinez segna e sembra in gran forma. E dietro non concedono tanti gol".