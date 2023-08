Buona la prima… Da titolare per Robin Gosens. Dopo l’esordio della scorsa settimana con l'Union Berlino, match durante il quale l’ex Inter è partito dalla panchina, l’esterno classe ’94 è stato schierato dal primo minuto in casa del Darmstadt, fiducia di Fischer che il nativo di Emmerich am Rhein ripaga immediatamente. Ci mette soli quattro minuti Robin a mettere a segno il primo gol un Bundesliga della sua carriera. Al gran gol dell'ex nerazzurro risponde subito Mehlem mettendo il risultato sull’1-1. Ma al 35' è ancora l'ex nerazzurro a riportare avanti l'Union. La gara è in corso di svolgimento (1-3 il punteggio, ndr). Di seguito il video.