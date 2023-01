Ad Arturo Vidal interessa poco o nulla quello che succede o viene commentato intorno alla sua figura. O almeno così sembra... Dopo la dolorosa sconfitta subita dal suo Flamengo, 4-3, nella Supercoppa brasiliana contro il Palmeiras, il centrocampista della Nazionale cilena è stato oggetto di dibattito in Brasile: da quando è arrivato, nonostante abbia aggiunto qualche titolo, non ha offerto il contributo sperato e c'è chi lo vuole già fuori.

Tra questi, il famoso giornalista locale Renato Maurício Prado lo ha definito "un ex giocatore in attività" che "non ha più niente da offrire". Infine, ha sostenuto che "il Flamengo deve sbarazzarsi di lui" e ha addirittura optato, in prima battuta, per Erick Pulgar al posto suo.

Ad ogni modo, il Re fa orecchie da mercante alle critiche e poche ore fa, allo stesso modo di quanto fanno ex star del mondo come Sergio Kun Agüero, Iker Casillas o Gerard Piqué, ha annunciato il suo debutto come creatore di contenuti.