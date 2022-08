Arturo Vidal non nasconde il suo entusiasmo per l'ottimo avvio della sua avventura con il Flamengo. Intervistato da FlaTV, il centrocampista ex Inter ha ripercorso il suo debutto con la maglia rubronegra coinciso con una vittoria: "Con l'Avaì sono entrato alla fine, con la partita sull' 1-1, con tanta voglia, tanto entusiasmo e tanta gioia di indossare la maglia del Flamengo. L'ho sempre sognato e sono riuscito a realizzarlo. E poi, cosa c'è di meglio che iniziare con una vittoria? In quella giocata sono riuscito a rubare un pallone e poi siamo riusciti a segnare, che è la cosa più importante. E che la squadra ha vinto".