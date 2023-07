Arturo Vidal non sta passando un momento particolarmente felice al Flamengo. Lo spazio in campo concessogli dal tecnico Jorge Sampaoli è sempre più ridotto e la situazione all'ex interista non va giù, come rivela ai microfoni di ADN Deportes: "In questo momento sono al 100 per cento, se non gioco più non è un mio problema. È complicato quando non giochi. Non c'è nessuno migliore di me nella mia posizione. Posso fare cose che nessun altro può fare. I miei figli sono qui, quindi questo mi dà la forza per continuare a lottare".

E intanto, si rincorrono le voci di mercato sul suo conto, con l'Inter Miami di David Beckham particolarmente interessato. Una meta che Vidal non disdegnerebbe, anche perché troverebbe un amico: "Ho parlato con Lionel Messi, abbiamo un gruppo, parliamo tanto. Adesso è in vacanza, è così rilassante. Se mi vogliono, mi cercheranno". Anche se la sua idea è quella di tornare un giorno in patria, magari al Colo Colo, il suo club del cuore. Ma a una condizione: "Ho un contratto, non posso finirlo prima. Sono sicuro che andrò in una squadra che mi ama. Amo il Colo Colo, tutta la mia gente è del club, ma non è per questo che ci torno. Ci deve essere un progetto serio e devono trovarmi. Sono ancora qui per lottare, lottare per la Copa Libertadores".