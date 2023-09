Sul canale Twitch di 'La Cobra', è intervenuto l'ex Inter Arturo Vidal che non ha mai nascosto le perplessità che nutre nei confronti del Real Madrid. Attuale calciatore dell'Athletico Paranaense si è concentrato sui due gol che Cristiano Ronaldo ha segnato in fuorigioco in Champions League nella gara contro il Bayern Monaco. Il tutto è stato riportato anche dal Mundo Deportivo: "Nel loro stadio è stata una partita terribile. La prima è stata molto strana... Avremmo potuto vincere due Champions League. C'è molta pressione. A volte non so in quale partita si è verificata una controversia specifica contro il Real Madrid...Contro il Real Madrid ho vissuto così tante rapine nella mia carriera che a volte dimentico i dettagli".

Daniele Luongo