Valentino Lazaro rinnoverà il suo contratto con il Torino. E Paolo Vanoli approva: "Sono contento per lui, è meritato ed è giusto che venga premiato", dice il tecnico granata in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma.

Durante la chiacchierata c'è spazio anche per un ricordo nerazzurro che accomuna l'allenatore all'esterno austriaco: "L'ho avuto già all'Inter e l'ho conosciuto bene, è stato scelto da noi in quel mercato anche se all'Inter fece un po' di fatica. Oggi è un ragazzo maturato, la sua fortuna è stata giocare dieci metri più avanti con il cambio modulo: era il momento di cambiare, si faceva meno fatica a fare dieci metri indietro che in avanti. Lazaro dà equilibrio, ci dà la possibilità di difenderci con un giocatore in più seguendo il terzino ma ha anche già fatto tanti assist, può darci giocate anche in attacco. Non deve fermarsi, ma continuare così".