Torna in Inghilterra Victor Moses. L'esterno nigeriano, visto nella seconda parte della stagione 2019-2020 con la maglia dell'Inter e di recente allo Spartak Mosca, ha infatti trovato l'accordo con il Luton Town, formazione tornata in Championship, la seconda divisione inglese, dopo un fugace ritorno in Premier League. Queste le sue prime parole da neo giocatore degli Hatters: "Voglio venire qui e godermi il mio calcio, lavorare sodo per il club e per la squadra e tornare dove apparteniamo, ovvero in Premier League".

