Prosegue il connubio tra la Feralpisalò e il tecnico Stefano Vecchi. L'ex allenatore della Primavera dell'Inter ha infatti prolungato fino al 2024 il contratto che lo lega ai gardesani, club protagonista in Serie C con cui nella scorsa stagione ha ottenuto un terzo posto alle spalle di Sudtirol e Padova nella stagione regolare per poi spingersi fino alla semifinale playoff venendo eliminato dal Palermo nel doppio confronto.

Giacomo Principato