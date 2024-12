Nuova avventura per l'ex attaccante dell'Inter Diego Milito che è stato eletto come presidente del Racing Club. A poche settimane dalla storica vittoria in Copa Sudamericana, l’ex attaccante e simbolo della squadra guiderà il club per i prossimi quattro anni. Milito, sostenuto dal progetto Racing Sueña, avrà al suo fianco Hernán Lacunza, ex ministro delle Finanze, come vicepresidente, e Sebastián Saja come direttore sportivo. La sua lista ha prevalso su quella ufficialista guidata da Víctor Blanco e Christian Devia, segnando un passaggio di consegne significativo.

Con questa elezione, Milito diventa il sesto ex calciatore argentino a presiedere un club della massima serie, affiancandosi a figure come Juan Román Riquelme al Boca Juniors e Juan Sebastián Verón all’Estudiantes. Le votazioni si sono svolte nel polideportivo Jorge Camba e hanno visto una grande partecipazione dei soci, che hanno optato per l’ex campione, protagonista dei trionfi del 2001 e del 2014.