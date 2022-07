"Il Manchester United è un club speciale e non vedo l'ora di iniziare. Ho avuto il privilegio di giocare molte volte all'Old Trafford, ma farlo con la maglia rossa dello United sarà una sensazione incredibile - le prime parole dell'ex Inter ai canali ufficiali dei Red Devils -. Ho visto il lavoro di Erik (Ten hag, ndr) all'Ajax e conosco il livello di dettaglio e di preparazione che lui e il suo staff mettono ogni giorno. È chiaro che è un allenatore fantastico. Dopo aver parlato con lui e aver imparato di più sulla sua visione e sul modo in cui vuole che la squadra giochi, sono ancora più entusiasta per il futuro. Ho ancora grandi ambizioni, c'è molto che so di poter raggiungere e questo è il posto perfetto per continuare il mio viaggio".