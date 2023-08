Luigi Di Biagio riparte dall'Albania: l'ex centrocampista dell'Inter ed ex ct della Nazionale è infatti ufficialmente il nuovo allenatore della Dinamo Tirana, formazione della Kategoria Superiore. Questo il comunicato del club biancoblu: "Il tecnico 52enne ha ufficialmente iniziato a lavorare con la squadra e ha condotto il primo allenamento a Carpegna, in Italia, dove la squadra si è trasferita per svolgere la seconda parte della fase preparatoria. Mister Di Biagio avrà nel suo staff anche due assistenti, l'ex calciatore della Nazionale rossonera, Ledian Memushaj e il tecnico italiano Fabrizio Piccareta".