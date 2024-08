Iker Bravo, nuovo attaccante dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di TuttoUdinese commentando anche il ritorno in Friuli di Alexis Sanchez: "Un giocatore come Alexis può essere un gran rinforzo per la squadra, soprattutto per noi giovani che dobbiamo imparare cose nuove ogni giorno. Con l'esperienza che ha e il grandissimo giocatore che è credo che posso imparare molto da uno come lui e cercherò di farlo nel miglior modo possibile".