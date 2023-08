Nel giorno della presentazione di Raoul Bellanova a La Rinascente di Torino è presente anche Davide Vagnati. Il direttore tecnico granata spende parole al miele per l'ex Inter, fresco di arrivo sotto la Mole: "È il primo acquisto dell'estate. Lo abbiamo voluto fortemente, lo ringrazio per aver accettato il Toro: ha fatto una stagione importante, è arrivato in finale di Champions League che è la partita più importante per un calciatore. Ha dimostrato che vuole mettersi in gioco e di trovare quelle cose gli possono permettere di diventare un big".