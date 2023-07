E' cominciata ufficialmente oggi l'avventura al Torino di Raoul Bellanova, giocatore reduce da una stagione discreta con l'Inter, che alla fine ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per acquistarlo dal Cagliari. "Sono arrivato e sono contentissimo, non vedo l'ora di iniziare: un abbraccio, ci vediamo allo stadio", il messaggio mandato sui social della società granata dall'ex Milan e Bordeaux, direttamente dal ritiro di Pinzolo.