Ospite sulle frequenze di Radio Firenzeviola in qualità di doppio ex a due giorni da Inter-Fiorentina, Francesco Toldo ha raccontato di avere un auspicio a proposito del percorso in Coppa Italia delle due squadre: "Mi auguro una finale Inter-Fiorentina, anche se poi per me sarebbe dura perché tifo entrambe. Se capita la Juventus, sicuramente non ci sarebbero dubbi su chi tifare. Spero comunque ci sia Inter-Fiorentina".