Conferenza stampa di presentazione per Mile Svilar, nuovo portiere della Roma arrivato a parametro zero dopo l'esperienza al Benfica. Svilar che riabbraccia quel José Mourinho che anni fa ebbe belle parole nei suoi confronti: "E' un incredibile allenatore, uno dei migliori di sempre. Ho apprezzato molto le sue parole, ma ad essere onesti non avrei immaginato nemmeno nei miei sonni di diventare un suo giocatore. Sono felicissimo di essere in questo grande club".