Milan Skriniar ritrova il sorriso. Dopo un'assenza prolungata dalla squadra titolare, complice il serio infortunio accusato alla caviglia a inizio gennaio, l'ex Inter è tornato titolare nella gara vinta 4-1 dal PSG contro il Lorient: "Mi sento bene, era importante vincere. Non è stata una gara facile, avremmo potuto controllare meglio il gioco dopo il 2-0, ma l'importante era vincere. Ora ci serve ancora un punto per essere campioni, non è ancora finita", ha detto Skrinka a Free Ligue 1. Prima di approfondire il discorso sulla sua condizione fisica: "Sono contento di aver giocato finalmente 90', non è mai facile tornare dopo tre mesi di infortunio. Sto lavorando duro, sono sempre concentrato sul mio lavoro per fare meglio".

Infine, Skriniar parla così della possibilità di vincere la Champions: "La testa non è ancora alla Coppa, abbiamo una gara sabato e poi ci penseremo.