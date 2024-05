Valon Behrami si è concentrato sulle mosse prospettiche dell'Inter sul mercato. Così l'ex centrocampista a DAZN: "Sulla fascia destra all’Inter io vedrei Tiago Santos, un giocatore che somiglia molto a Cancelo. Molto giovane e secondo me importante, però anche lui costa tanto. Fa la differenza, può veramente cambiare la fascia se dovessero vendere Dumfries. Buongiorno è un giocatore secondo me pronto per fare il titolare all’Inter, per il prezzo aspetteremo l’Europeo".