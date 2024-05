Il Lecce di Luca Gotti mette virtualmente in ghiaccio la salvezza andando a conquistare un punto sul sempre ostico terreno dell'Unipol Domus contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Rossoblu passati in vantaggio con Yerry Mina ma poi ritrovatisi in dieci uomini per il rosso a Gianluca Gaetano e raggiunti sul finire della ripresa da Nikola Krstovic, con tanti brividi nel finale. Vedi gli highlights della partita nel video a fondo pagina.