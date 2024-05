Nel corso del suo intervento per la presentazione del Festival della Serie A in programma a inizio giugno a Parma, il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha riaccolto nella massima serie il club emiliano: "Il Parma Calcio ha rappresentato l’Italia in Europa per tantissimi anni e quindi è un pezzo di storia importante che ritorna nel massimo campionato. È un valore aggiunto avere una società virtuosa come quella del club emiliano", riporta ParmaLive.com.

Casini ha anche approfittato per rimarcare il crescendo di risultati delle squadre italiane in Europa e un obiettivo della sua Lega: "Vedere società italiane andare avanti in Europa e un posto in più in Champions League è estremamente positivo. Dal punto di vista organizzativo stiamo approfondendo in maniera seria delle possibili riforme. Vogliamo avere maggiore autonomia, stile modello inglese, perché possono portare ulteriori vantaggi".