L'Inter Women esce sconfitta per 4-3 a Roma sul campo delle campionesse d'Italia. Una prestazione comunque positiva per le nerazzurre, che conducevano 3-2 prima di essere ribaltate dalle giallorosse nell'ultimo quarto d'ora di gara. Per la squadra di Guarino reti di Linari, Magull e Bonfantini. Di seguito gli highlights:

Una sfida accesissima tra le nostre ragazze e le campionesse d'Italia

