"La bozza con l’articolo di legge che prevede la creazione dell’Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria delle società sportive professionistiche non verrà riscritta". A renderlo noto è l'ANSA che precisa quanto fatto sapere dal Ministero per lo Sport che, dopo le polemiche che avevano visto il presidente della FIGC Gabriele Gravina al centro del ciclone perché - a detta delle accuse - al corrente del lavoro svolto dall'Agenzia sopraccitata, fa sapere che verranno apportate "solo modifiche fisiologiche, ma la sostanza non cambierà".